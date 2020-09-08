العثور على ثلاثة أوكار و50 صاروخاً و300 مقذوف جنوبي كركوك

2020/09/08 | 12:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، العثور على ثلاثة أوكار و50 صاروخاً و300 مقذوف، جنوبي محافظة كركوك....

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