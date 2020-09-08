2020/09/08 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حافظ الدولار الاميركي على مستواه لليوم الثالث تواليا بأحتفاظه بسعره الذي حققه منذ بداية ازمة كورونا وانخفاض اسعار النفط، وانسحب هذا على بقية العملات وفقا لما ورد البورصة العراقية اليوم ،الثلاثاء ،8 ايلول 2020 - الساعة 09:00 صباحا، وكما يلي:

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,13 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 131,44 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 745,77 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1933,10$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 42,02 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 39,10 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة..الدولار يواصل الضغط على الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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