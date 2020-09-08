هبوط جديد بأسعار النفط بفعل مخاوف الطلب

2020/09/08 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار النفط، الثلاثاء، تراجعا جديدا في ظل مخاوف إزاء الطلب على الوقود مع نهاية موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت العالمي، صباح اليوم، 8 أيلول 2020، 15 سنتا إلى 41,86 دولارا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1,07 دولار إلى 38,70 دولارا للبرميل.

وتراجع خام برنت أمس الاثنين، بعد أن خفضت "أرامكو" السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في تشرين الأول، ما يعتبر مؤشرا على أن نمو الطلب ربما يتعثر مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وبحسب "إيه.إن.زد" للأبحاث، فقد انتشرت إشارات مقلقة بشأن ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في أجزاء أخرى من العالم، ويثير هذا القلق من أن تعافي الطلب في الآونة الأخيرة ربما توقف إذ يظل الحذر ينتاب عامة الناس بشأن السفر المطول، كما يضغط ارتفاع الدولار بصفة عامة على السلع الأولية إذا أن هذا يرفع تكلفة النفط المُسعر بالعملة الأمريكية للمشترين العالميين.

وكشفت تحليلات لـ "رويترز" ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في 22 من بين 50 ولاية أميركية، في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة والتي تغص عادة بالتجمعات بمناسبة انتهاء فصل الصيف.





ر.إ

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