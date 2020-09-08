مصرف الرشيد يخفض نسبة الفائدة للسلف المقدمة لموظفي الدولة

2020/09/08 | 12:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن خفض نسبة الفائدة للسلف المقدمة لموظفي دوائر الدولة ومنحهم فترة إمهال ثلاثة أشهر.وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن “المصرف قام بتخفيض سعر الفائدة لموظفي دوائر الدولة لتصل الى (5٪؜) بدلاً من (8٪؜) وتسدد السلفة بأقساط … Readmore

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