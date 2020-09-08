نائب برلماني يطالب الكاظمي بتصفية الاجهزة الامنية من العناصر المسيسة والفاسدة

2020/09/08 | 12:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، جاسم جبارة، وجود أجهزة أمنية تم تسييسها وضرورة تصحيح هذا الوضع، مبيناً في الوقت ذاته أن مشوار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي طويل وليس سهلاً.وقال جبارة في تصريح متلفز إنه “من دون رأي … Readmore

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