نائب عن سائرون: معظم الكتل لن تقف عائقا أمام تمرير الدوائر المتعددة

2020/09/08 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اكد النائب عن تحالف سائرون ازاد حميد شفي ، الثلاثاء ، أن معظم الكتل السياسية لن تقف عائقا امام الدوائر المتعددة باستثناء كتلتين، مبينا أن الحوارات لاتزال مستمرة بين قادة القوى السياسية لحسم ملحق قانون الانتخابات خلال الأيام المقبلة.وقال شفي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “معظم الكتل السياسية لن ترفض الدوائر المتعددة باستثناء كتلتي دولة القانون والقوى الكردستانية”.وأضاف أن “جميع الأنظارالسياسية تتجه نحو حسم الدوائر المتعددة خلال الأيام المقبلة”، مشيرا إلى ان “دولة القانون والكردستاني تعارضان الذهاب نحو الدوائر المتعددة ويفضلان المحافظة دائرة انتخابية واحدة”.



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