فيتامين سي و “زنك” قريباً جداً.. “سامراء” تعتزم إنتاج مستحضر لعلاج كورونا

2020/09/08 | 13:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تعمل الشركة العامة لصناعة الأدوية (سامراء) إنتاج مستحضر “أفافيرا” لعلاج فيروس كورونا المستجد وعدد من المستحضرات لتجهيز وزارة الصحة والوكالات التخصصية.

وقال المدير العام للشركة عبد الحميد السالم في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “الشـركة أعدت خطة إنـتاجية، وفقاً لـلعقود المبرمة مع وزارة الصحة والوكالات التسويقية التخصصية، التي تبلغ قيمتها 3 مـليارات و334ملـيـون دينار”.

وأشار إلى أن “البرنامج الإنتاجي تضمن إنـتاج كميات كبيرة من الحبوب التي تعالج مختلف الأمراض، والأمراض المزمنة، والمضادات الحياتية التي تشمل الكبسول والمعلقات”.

وأضاف: “سيتم إنتاج كميات من المراهم والكريمات فضلاً عن إنتاج قطرات للعيون والفم”، لافتاً إلى أن “الاستعدادات الجارية لإنتاج فيتامين (سي) ومستحضر الزنك قريباً جداً بعد تهيئة جميع المستلزمات الإنتاجية من مواد أولية ومواد التعبئة والتغليف لغرض رفد المستشفيات والمؤسسات الصحية”.

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