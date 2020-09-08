وفد حكومة الإقليم يصل إلى بغداد للتباحث حول الموازنة

2020/09/08 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادوصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم، قوباد طالباني، الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء سمير هورامي، إن "الزيارة تأتي امتداداً للاجتماعات السابقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، وفقاً لـ"رووداو".

وتابع أن المباحثات ستدور حول الخلافات العالقة ومنها على وجه الخصوص المستحقات المالية لإقليم كوردستان وكيفية تثبيتها في مشروع قانون الموازنة لعام 2021.

وشدد على أن حكومة إقليم كوردستان أبدت استعدادها للتوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية.

وسيبدأ الوفد اجتماعاته اليوم مع وجود لجان فرعية للتباحث حول التفاصيل القانونية وإيجاد مخرج للمسائل الخلافية.

وحتى الآن لم تتوصل بغداد وأربيل لاتفاق حاسم، وسط الحديث عن عدة سيناريوهات للاتفاق.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، شيروان ميرزا إن هنالك توجه بعدم الاعتماد على نسبة مئوية لتحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة لأن بغداد لم تلتزم سابقاً أبداً بإرسال النسب المحددة.

وأوضح أنه استناداً إلى المعدل السكاني في العراق، يجب أن لا تقل حصة كوردستان في الموازنة عن 15%، لكن بغداد لم ترسل هذه النسبة من الموازنة قط خلال السنوات الماضية، لذا فإن الاتفاق سيكون على مبلغ محدد من الأموال بدلاً من نسبة مئوية.

وسبق أن اتفقتا بغداد وأربيل على إرسال الحكومة الاتحادية، 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لأشهر آب وأيلول وتشرين الأول لحين إقرار موازنة 2021، مقابل تسليم الإقليم 50% من إيرادات المنافذ الحدودية.

المصدر: رووداو

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