إصابة عنصرين أمنيين جراء تفجير انتحاري نفسه جنوبي كركوك

2020/09/08 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عنصران من الشرطة الاتحادية العراقية، الثلاثاء، بعدما فجر انتحاري نفسه إثر محاصرته من قبل القوات الأمنية جنوبي كركوك، بحسب خلية الإعلام الأمني....

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