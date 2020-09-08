العراق: وفد كردي يصل إلى بغداد برئاسة قوباد طالباني

2020/09/08 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة كردستان العراق قباد طالباني، اليوم الثلاثاء، إلى بغداد لمناقشة ملفات عدة....

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