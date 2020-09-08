القبض على 52 مطلوباً ضمن عمليات ’الوعد الصادق الثانية’ في البصرة

2020/09/08 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات البصرة جنوبي العراق اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 52 مطلوباً ضمن عمليات "الوعد الصادق الثانية" في الم...

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