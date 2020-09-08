تحدد موعد استئناف الدوري العراقي الممتاز في 25 من أكتوبر

2020/09/08 | 13:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..حددت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، موعد انطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بنظام الدوري العام.وقال عضو الهيأة التطبيعية أسعد لازم في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، إن “لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية عقدت في اجتماعا خاصا لتحديد انطلاق المسابقة المحلية”، مبينا أن “اللجنة حددت الخامس والعشرين من تشرين […]

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