ذي قار تزف خبرا 'سارا' لأبنائها: رئاسة اركان الجيش تحسم موضوع الكلية العسكرية الرابعة

2020/09/08 | 13:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت محافظة ذي قار، الثلاثاء، ان رئيس اركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله، أمر بإلغاء أمر نقل الكلية العسكرية الرابعة منها الى محافظة اخرى.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، ناظم الوائلي، في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (7 ايلول 2020) ان الوائلي " أجرى اتصالا هاتفيا مع يار الله بحث معه ملف نقل الكلية العسكرية من المحافظة".

ونقل المكتب عن الوائلي قوله انه " استحصل موافقة رئاسة أركان الجيش بعدم نقل الكلية العسكرية من ذي قار إلى محافظة واسط والإبقاء على هذه المؤسسة المهمة في المحافظة نظرا لامتلاك المحافظة للبنية الأساسية لوجود هذه الكلية".

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