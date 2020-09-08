سامراء تعتزم إنتاج فيتامين سي و زنك قريباً

2020/09/08 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتعمل الشركة العامة لصناعة الأدوية (سامراء)، إنتاج مستحضر "أفافيرا" لعلاج فيروس كورونا المستجد وعدد من المستحضرات لتجهيز وزارة الصحة والوكالات التخصصية.

وقال المدير العام للشركة عبد الحميد السالم في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “الشـركة أعدت خطة إنـتاجية، وفقاً لـلعقود المبرمة مع وزارة الصحة والوكالات التسويقية التخصصية، التي تبلغ قيمتها 3 مـليارات و334 ملـيـون دينار”.

وأشار إلى أن “البرنامج الإنتاجي تضمن إنـتاج كميات كبيرة من الحبوب التي تعالج مختلف الأمراض، والأمراض المزمنة، والمضادات الحياتية التي تشمل الكبسول والمعلقات”.

وأضاف: “سيتم إنتاج كميات من المراهم والكريمات فضلاً عن إنتاج قطرات للعيون والفم”، لافتاً إلى أن “الاستعدادات الجارية لإنتاج فيتامين (سي) ومستحضر الزنك قريباً جداً بعد تهيئة جميع المستلزمات الإنتاجية من مواد أولية ومواد التعبئة والتغليف لغرض رفد المستشفيات والمؤسسات الصحية”.

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