"الامتثال للقوانين الصينية".. بكين تهدد الصحفيين الأجانب

2020/09/08 | 13:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت بكين، الثلاثاء، على وجوب التزام وسائل الإعلام الأجنبية قوانينها، في حين أكدت أن صحفيين أستراليين هربا من البلاد خشية توقيفهما كانا قيد التحقيق.

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