المالية النيابية: ترحيل 240 ألف درجة وظيفية لموازنة 2021

2020/09/08 | 13:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشفت اللجنة المالية النيابية , الثلاثاء , عن ترحيل 240 ألف درجة وظيفية التي كانت مخصصة في موازنة 2020 الى موازنة العام المقبل , مرجحة زيادة العدد اما الموازنة الاستثمارية فلم يحسم التخصيص لها بعد .وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الدرجات الوظيفية والبالغة 240 الف درجة والتي كانت مخصصة في موازنة عام 2020 قد تم ترحيلها الى موازنة العام المقبل ” , مرجحا ” زيادة العدد اذا ما اقتضت لها الحاجة وتوفر الأموال اللازمة ” .وأضاف ان ” الدرجات المذكورة فقد تمت من خلال اليات الحذف والاستحداث والاحالة على التقاعد ” , مبينا ان ” توزيع الدرجات سيكون حسب الحاجة وستخضع الى رقابة شديدة من قبل اللجنة من خلال تحقيق العدالة في التعيين ” .وأشار ان ” الموازنة الاستثمارية لم تحسم بعد حتى وان حسمت فانها ستكون موازنة تخمينية ومن الصعب تخصيص أموال لها بسبب عدم توفر الأموال في الوقت الحالي ” .



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