تجهيز رواتب لـ600 عائلة إضافية في إحدى المحافظات

2020/09/08 | 13:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن قسم رعاية المرأة في محافظة نينوى اليوم الثلاثاء أن حصة المحافظة من الشمول الجديد للرواتب ٦٠٠ عائلة .

وقالت مدير القسم يسرى الراوي في تصريح لـ”يس عراق”، إن إطلاق الرواتب سيكون في غضون ٤٥ يوما ، عازية اسباب الازدحام الحاصل في القسم إلى الروتين الإداري وقلة عدد الموظفين والحاسبات.

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