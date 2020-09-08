2020/09/08 | 13:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الجديد برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، فيما أعلنت رئاسة المجلس أسماء النواب الحاضرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بأسماء الحاضرين.. البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة بأسماء الحاضرين.. البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).