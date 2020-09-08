الكاظمي يوجه بعقد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار موازنة 2020 ويحدد موعدها

2020/09/08 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (08 أيلول 2020)، بعقد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار موازنة عام 2020، فيما حدد موعد عقد الجلسة.





وذكر المتحدث باسم الكاظمي، أحمد ملا طلال في تغريدة على منصة تويتر، أن "الكاظمي وجه بعقد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020".





وأضاف ملا طلال، أن الكاظمي وجه بعقد الجلسة "بداية الأسبوع المقبل".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أعلنت، أول أمس الأحد، وصول موازنة 2020 إلى مجلس الوزراء، فيما أكدت أن الدائرة القانونية ستقوم بتدقيقها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، قوله، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت من وزارة المالية، رسميا، الموازنة الخاصة لما تبقى من سنة 2020".

وأضاف، أنه "بعد تدقيقها من قبل الدائرة القانونية، سيتم عرضها على جلسات مجلس الوزراء القادمة لغرض مناقشتها وإقرارها، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب".

وأحالت وزارة التخطيط موازنة 2020 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإقرارها ليتسنى إقرار قانون الاقتراض بهدف إطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للأشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد موازنة 2021.

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