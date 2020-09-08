نائب عن سائرون يعلن طلب استضافة 3 وزراء بحكومة الكاظمي في البرلمان

2020/09/08 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب عن كتلة سائرون البرلمانية، بدر الزيادي، اليوم الثلاثاء، تقديم كتلته طلبا إلى رئاسة البرلمان لاستضافة ثلاثة وزراء داخل قبة البرلمان.

وقال الزيادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نوابا من كتلته قدموا طلباً الى رئاسة البرلمان لغرض استضافة ثلاثة وزراء داخل قبة البرلمان لاستيضاح بعض الامور التي تخص وزاراتهم، فيما لم يكشف عن أسماء الوزراء المراد استدعاءهم".

وأضاف، أن "كتلته بانتظار جواب الطلب الذي قدم للرئاسة ليتم بعد ذلك الكشف عن اسماء الوزراء بصورة رسمية، مشيرا إلى أن طلب الاستدعاء جاء بعد جمع معلومات عن الوزراء من خلال اللجان البرلمانية التي يعملون بها نواب كتلته".

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