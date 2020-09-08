2020/09/08 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني عن اندلاع حريقين في عمارة سكنية ومخزن للمواد الكهربائية وسط بغداد .وقال المصدر في تصريح خاص لنينا ان فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريقين وباشرت باخمادهما./انتهى9

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