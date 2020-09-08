تسجيل /195/ اصابة جديدة بكورونا اليوم في الديوانية

2020/09/08 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية / اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية اليوم عن تسجيل /195/ اصابة جديدة بكورونا .وقالت مدير عام المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي " سجلت اليوم /195/ اصابة جديدة قابلها /149/ حالة شفاء .يذكر ان العدد الكلي للاصابات في الديوانية وصل بحدود /10/ الاف اصابة / انتهى

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