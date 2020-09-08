انتهاء القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون التعداد العام للسكان

2020/09/08 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انهـى مجلس النواب ، في جلسته التي عقدها اليوم ، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٨./انتهى5

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