انتهاك تركي جديد.. قصف يستهدف قرى كردية في دهوك

2020/09/08 | 14:05 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الثلاثاء 20 محرم 1442 هـ - 08 سبتمبر 2020 KSA 13:44 - GMT 10:44 تارخ النشر: الثلاثاء 20 محرم 1442 هـ - 08 سبتمبر 2020 KSA 12:04 - GMT 09:04

المصدر: دبي - العربية.نت

تواصل تركيا انتهاكاتها لسيادة العراق، مجددة قصفها لعدد من القرى شمال البلاد.



فقد أفاد مراسل "العربية"، الثلاثاء، بأن الطائرات والمدفعية التركية تقصفان قرى كردية قرب ناحية كاني ماسي الحدودية في محافظة دهوك.وتسببت العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال العراق في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني منذ أواسط يونيو/حزيران الماضي، بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.

ففي محافظة دهوك، في قضاء زاخو، كشف تقرير جديد لبرلمان كردستان، أن تركيا انتهكت الحدود في مساحة عرضها 40 كيلومتراً وعمقها 15 كيلومتراً، وأطلقت 666 قذيفة مدفع، و70 صاروخاً على القرى.



كما أدت العمليات العسكرية إلى مقتل 6 مدنيين في المحافظة.كما أقامت تركيا في قضاء زاخو، 18 موقعاً عسكرياً، وقصفت بالمدفعية 25 قرية تابعة لناحية دركار، وبات 200 مزارع عاجزين عن العودة إلى مناطقهم، كما جرى قصف 13 قرية تابعة لناحية باطوفا بالطائرات، وأخليت 27 قرية، وبلغ مجموع العوائل المتضررة من هذه العمليات 400 عائلة".هذا وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ أكثر من شهرين.



وتقول إن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أي إجراء لمكافحة الجماعة.وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية.

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