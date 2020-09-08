بالصور.. موظفو أجور وعقود الكهرباء يتظاهرون بغضب ويحاولون اقتحام مبنى الوزارة

2020/09/08 | 14:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} تظاهر العشرات من موظفي الاجور والعقود في وزارة الكهرباء، الثلاثاء، أمام مبنى الوزارة للضغط من اجل تلبية مطالبهم.وقال شهود عيان لوكالة {أين نيوز} ان "تظاهرة كبيرة لموظفي الاجور والعقود في وزارة الكهرباء، انطلقت، اليوم الثلاثاء، امام مبنى الوزارة في بغداد، بعد التسويف والمماطلة بقرار رئيس الوزارء بصرف رواتبهم".وأضاف شهود العيان ان "المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى الوزارة عبر الباب الخارجي للمبنى".

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