2020/09/08 | 14:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٢.





وعقد مجلس النواب، جلسته الثالثة من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة / السنـة التشريعية الثالثة / الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة ريئس المجلس محمد الحلبوسي.

محمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).