دولة القانون: نحن مع الدوائر المتعددة لكن لدينا رؤية مختلفة

2020/09/08 | 14:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد ائتلاف دولة القانون , الثلاثاء , تأييده للدوائر المتعددة في قانون الانتخابات المقبلة والتي اقرها البرلمان وليس ما يسوقه البعض بان الائتلاف مع اعتبار المحافظة دائرة واحد , مبينا أنه يشترط تقليص عدد الدوائر لتسهيل عمل مفوضية الانتخابات.وقال النائب عن الائتلاف منصور البعيجي في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” للأسف ان بعض النواب يدلون بتصريحات لاصحة لها متهمين الائتلاف بانه ضد الدوائر المتعددة ويدعو الى اعتبار المحافظة دائرة واحدة وهذا غير صحيح ” , مبينا ان ” ائتلاف دولة القانون مع اجراء الانتخابات المبكرة وكذلك مع الدوائر المتعددة لكن لديه رؤية مختلفة ” .وأضاف البعيجي، ان ” اعتماد كل قضاء دائرة انتخابية واحدة سيوقع مفوضية الانتخابات في مشاكل فنية خاصة بعدم وجود إحصاء سكاني دقيق لكل قضاء وهناك ما يقرب من 34 قضاء مستحدث غير مسجل رسميا ولا تتوفر إحصائية سكانية دقيقة لها ” .وأوضح ان “الائتلاف مع الوسطية في تقليص عدد الدوائر وذلك لتسهيل عمل مفوضية الانتخابات ” , مطالبا ” الحكومة بتشكيل لجنة متابعة ومراقبة لعمل سير عملية الانتخابات مشابه للجنة مكافحة الفساد التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا ” .



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