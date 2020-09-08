بعد انقطاع 6 أشهر.. النقل: الباصات الحمراء تعود الى شوارع بغداد

2020/09/08 | 14:08 - المصدر: NRT عربية

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الباصات الحمراء تعود للعمل

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، الثلاثاء، عن إعادة تسيير باصاتها الحمراء ذات الطابقين والطابق الواحد داخل العاصمة بغداد، وذلك لنقل المواطنين بين مناطق ومدن العاصمة ضمن خطوطها المنتظمة وبنفس أسعارها السابقة.

وذكر إعلام وزارة النقل في بيان، اليوم 8 ايلول 2020، ان "مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين، كريم كاظم حسين، أكد انه تماشيا مع توجيهات وزير النقل ناصر الشبلي، باشرت باصات النقل الداخلي للشركة عملها اليوم، لخدمة ونقل المواطنين الكرام بين مناطق واحياء العاصمة مع الالتزام بتعليمات وشروط الصحة والسلامة من تعفير الباصات بشكل مستمر والتثقيف لارتداء الكمامات والقفازات داخل الباصات".

واوضح حسين، ان "المسافرين والوفود من المؤسسات الخدمية التي تسعى لتفعيل المزيد من خدمات النقل المتطورة للمواطنين الكرام وفق خطة عمل تنسجم مع الواقع الموجود للتخفيف عن كاهل المجتمع ".

وأشار إلى انه "سيتم خلال الفترة المقبلة تطبيق جملة من المشاريع والخدمات والتي توفر شبكة نقل متطورة تغطي اغلب الشوراع والمناطق في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الاخرى ".

وكانت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود قد أعلنت عن ايقاف عمل باصات النقل الداخلي في عموم البلاد منذ اكثر من ستة اشهر التزاما بتعليمات الجهات الصحية والجهات المعنية وحظر التجوال والتوصيات الخاصة بايقاف النقل الجماعي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ر.إ

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