رئاسة البرلمان تتسلم ثلاث طلبات من سائرون لاستضافة وزراء في الجلسات المقبلة

2020/09/08 | 14:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف النائب عن كتلة سائرون البرلمانية بدر الزيادي، اليوم الثلاثاء، تسلم رئاسة مجلس النواب ثلاث طلبات لاستضافة وزراء لاستيضاح بعض القضايا في الجلسات المقبلة.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “نوابا من كتلة سائرون قدموا طلباً الى رئاسة البرلمان لغرض إستضافة 3 وزراء داخل قبة البرلمان لاستيضاح بعض الامور التي تخص وزاراتهم”.واضاف الزيادي ان “كتلته بانتظار جواب الطلب الذي قدم للرئاسة ليتم بعد ذلك الكشف عن اسماء الوزراء بصورة رسمية”.واشار الى ان” طلب الاستدعاء جاء بعد جمع معلومات عن الوزراء من خلال اللجان البرلمانية التي يعملون بها نواب كتلته”، ورفض الزيادي الافصاح عن اسماء الوزراء في الوقت الراهن.



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