2020/09/08 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ضبط حالات تلاعب في أوليات عدد من عقارات محافظة البصرة تعود ملكيتها إلى الدولة.

الهيئة أكدت في بيان رصد حالات هدر بالمال العام تمثلت ببيع عقارات تابعة للدولة بأسعار لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية، مبينة أن قيمة تلك العقارات تصل إلى خمسة مليارات دينار، بعد الانتقال إلى مديرية بلدية شط العرب حيث تم ضبط مئة وعشر معاملات عقارية تم بموجبها بيع عقارات تابعة للدولة بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية عبر تلاعب بعض موظفي البلدية بأوليات تلك العقارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ضبط هدر بالمال العام بقيمة 5 مليار دينار بعملية بيع عقارات تابعة للدول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ضبط هدر بالمال العام بقيمة 5 مليار دينار بعملية بيع عقارات تابعة للدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).