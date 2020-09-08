البرلمان يصوت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الخميس المقبل

2020/09/08 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ان مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيدرج في جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل للتصويت عليه.

وقال الحلبوسي، ان مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيدرج على التصويت يوم الخميس المقبل في جلسة البرلمان.





وينص مشروع القانون، على استحداث كل دائرة من دوائر الدولة تسمى دائرة الموارد البشرية والخدمات الإدارية وظيفتها ابداء الرأي فيما يتعلق بتوزيع القوى العاملة في وإدارة الموارد البشرية وتقديم الدراسات والبحوث، ويحظر على الموظف الجميع بين وظيفتين حكوميتين وشراء اسهم الشركات المساهمة.





وحدد مشروع القانون الوظائف الخاصة القيادية، بـ 13 درجة وظيفية والتي تمثل رئيس الجامعة ورئيس مجلس شورى الدولة والسفير ورئيس هيئة القتاعد وغيرها الوظائف الخاصة ب13 وظيفة منها مستشار في الرئاسات الثلاث ووكيل وزارة ومن يتقاضى راتبه ونائبي رئيس ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وغيرها.



بينما الوظائف العليا حددت بمدير عام وعميد كلية.





ويمكن الاطلاع على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي من خلال الضغط هنا.

من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي رفع منذ اكثر من سنة للتصويت عليه في البرلمان ولكن لم تدرجه رئاسة البرلمان على جدول اعمال المجلس.





وبين الجبوري أن هذا القانون يجعل الموظف يعي حدوده ومسؤولياته وحقوقه وواجباته ويسهل محاسبة المقصرين منهم إضافة إلى ان القانون سيحدد السياسية الوظيفية المقبلة للدولة العراقية.

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