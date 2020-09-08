البورصة تُنهي سلسلة إيجابية

2020/09/08 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأنهى مؤشر البورصة سلسلة ارتفاعاته خلال الإسبوع الجاري.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.33% في جلسة اليوم الثلاثاء.





ساهمت 9 أسهم بخاسرة المؤشر، تقدمها أسهم مصرف بغداد بـ 4.55% وأسهم الخیاطة الحدیثة بـ 3.68%.

وشهدت جلسة الثلاثاء، ارتفاع قيمة أسهم شركة واحدة فقط وهي شركة الكندي لانتاج اللقاحات بـ1.39%.

وجرى خلالها تداول 1,2 مليار سهم بقيمة 896,4 مليون دينار.

فيما باع المستثمرون الأجانب 640 مليون سهم بقيمة 271 مليون دينار.

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