2020/09/08 | 14:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس أكبر بنك في إسرائيل، الثلاثاء، وفدا من رجال الأعمال توجه إلى الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة لوفد اقتصادي بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير أكبر بنك إسرائيلي يترأس وفدا يزور الإمارات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير أكبر بنك إسرائيلي يترأس وفدا يزور الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).