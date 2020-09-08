البرلمان يعقد جلسته الثالثة وينهي القراءة الأولى لمشروعي قانونين

2020/09/08 | 14:39 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة للبرلمان

فوتو: ارشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الجديد برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، اليوم، 8 أيلول 2020، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة الثانية من الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول".

وأضاف البيان ان "الحلبوسي، وجه الامانة العامة للمجلس واللجان المعنية بمفاتحة مجلس الوزراء لبيان الرأي بخصوص مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم 78 لسنة 2017 على ان يتم الاجابة بخصوص ذلك بمدة لا تتجاوز اسبوع واحد وبخلافة يباشر المجلس بالتصويت عليه.

وتابع ان "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008".

واوضح ان "البرلمان أنهى القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 218 لسنة 2002".

ر.إ

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