2020/09/08 | 14:41 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قليل..ممثلو الاندية يجتمعون في العاصمة بغداد للاعلان عن تشكيل رابطة اندية الدوري الممتاز لكرة القدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد قليل..



ممثلو الاندية يجتمعون في العاصمة بغداد للاعلان عن تشكيل رابطة اندية الدوري الممتاز لكرة القدم first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

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