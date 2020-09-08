2020/09/08 | 15:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لو كنت فلسطينيا لعرفت أن لا نجدة ستأتي لتحرير الأرض، ولا أي شبر منها، وأن أنظمة الطغيان، المندثرة منها والقائمة اليوم، استخدمت فلسطين، وما تزال، كوقود للعنف الذي تشنه ضد شعبها والإرهاب الذي تنشره حول العالم.لن تأتي إيران لتحرير الفلسطينيين، ولا حتى لنجدتهم

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