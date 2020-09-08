لجنة الصالات تحدد موعد انطلاق الموسم الجديد

2020/09/08 | 15:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت لجنة كرة الصالات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، موعداً مبدئياً لانطلاق الموسم الجديد.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الجبوري لـ /المعلومة/ إن “لجنة كرة الصالات في الهيئة التطبيعية حددت الثالث عشر من شهر تشرين الثاني موعداً لانطلاق الموسم الجديد”.

وأوضح أن “الموعد أعلاه ليس نهائياً وسيكون قابلاً للتغير بحسب الظروف التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا وكذلك للسماح بالأندية من اجل الاستعداد الأمثل”.

يذكر ان اللجنة العليا للصحة والسلامة، قررت استئناف النشاط الرياضي في الـ12 من شهر أيلول الجاري.



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