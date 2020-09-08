الخارجية الإيرانية تنفي استهداف قوات بلادها قرى ومناطق داخل الأراضي العراقية

2020/09/08 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت الخارجية الإيرانية، قيام قوات بلدها باستهداف مناطق مدنية في إقليم كردستان العراق.

وعن تعرض عدد من القرى الكردية شمالي العراق إلى أضرار نتيجة القصف الإيراني، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تصريح لوسائل الاعلام الإيرانية، أن إيران لم تقصف أية قرية أو مناطق مدنية، بل استهدفت الجماعات المسلحة المناوئة لها، مضيفا أن تلك الجماعات أنشأت مواقع لها على الحدود الإيرانية العراقية التركية، وتنفذ هجمات ضد قوات بلاده انطلاقا من تلك المواقع.

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