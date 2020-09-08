القوات المسلحة: نجاح عمليات حصر السلاح بفضل الدعم الشعبي والوعي الجماهيري

2020/09/08 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

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كشف اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام عن تعاون وارتياح كبيرين من قبل المواطنين وشيوخ العشائر لعمليات نزع السلاح غير المرخص والقبض على المطلوبين.

يحيى رسول أكد، أن العمليات الأمنية التي انطلقت بمنطقتين في بغداد وكذلك في ميسان والبصرة حققت نتائجها من خلال القبض على المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص، لافتا إلى أن العمليات الأمنية ستشمل جميع المحافظات.

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