وزيرا المالية والتخطيط يصلان الى مجلس النواب

2020/09/08 | 15:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

وصل كل من وزير التخطيط خالد بتال، ووزير المالية، علي علاوي، إلى مبنى البرلمان، للإجابة على الأسئلة المقدمة من بعض النواب.

وقال مراسل /المعلومة/ إن النائب محمد الدراجي وجه أسئلة شفوية الى الوزيرين.

و عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

ويوم أمس، كشف عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، الاثنين، عن جمع تواقيع لاستجواب نيابي لوزير المالية. انتهى25ح

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