وزيرا المالية والتخطيط يصلان الى مبنى البرلمان

2020/09/08 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل وزيرا المالية والتخطيط بالحكومة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء، الى مبنى مجلس النواب.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “وزيرا المالية علي علاوي والتخطيط خالد بتال نجم وصلا الى مبنى مجلس النواب”.

واضاف المصدر، ان “مجئ الوزيرين للاجابة على سؤال شفهي من قبل النائب محمد صاحب الدراجي”.

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