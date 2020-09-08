وصول وزيري المالية والتخطيط للبرلمان

2020/09/08 | 15:25 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بوصول وزيري المالية والتخطيط الى البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "وزيري المالية والتخطيط وصلا قبل قليل الى مبنى البرلمان".

واضاف ان "زيارتهما جاءت للاجابة على سؤال شفهي من قبل النائب محمد صاحب الدراجي".

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