بعد تعرض أحد منتسبيها لاعتداء.. أمانة العاصمة: ملف العشوائيات صعب

2020/09/08 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، تعرض أحد منتسبيها ضمن دائرة الحراسات والامن إلى اعتداء من قبل متجاوزين خلال حملة لازالة التجاوزات ضمن الطريق الخدمي الخاص بالطريق السريع محمد القاسم.

وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 أيلول 2020) إن "الحملة استمرت وبمتابعة مكتب امين بغداد ومشاركة الدائرة البلدية المختصة وتم خلالها ازالة عدد كبير من التجاوزات والمشوهات ضمن الطريق المذكور وحتى الجامعة التكنلوجيا مع نقل المنتسب المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج ".

وأكدت على "حجم الصعوبات والمعرقلات التي تواجه عملها سيما ما يخص ازالة التجاوزات، مع الاشارة إلى أن حالة الاعتداء المذكورة هي ليست الاولى الا انها مستمرة باداء مهامها وواجباتها الخدمية".

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