ترامب يتهم الديمقراطيين بخوض حملة قذرة للفوز بالانتخابات الرئاسية

2020/09/08 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خصومه الديمقراطيين بخوض حملة قذرة للفوز بالانتخابات المقبلة.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي إن الديمقراطيين يحاولون القيام بالحملة الأكثر قذارة من خلال التصويت عبر البريد الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، والتي يعارضها الرئيس الأميركي بشدة كونها ستؤدي إلى تزوير النتائج، مشيرا إلى أن محاولاتهم قد تشمل نحو ثمانين مليون إستمارة للتصويت لم يطلبها الناخبون سيتم إرسالها إلى كافة أنحاء البلاد.

وأكد ترمب أن الديمقراطيين تجسسوا على حملته الانتخابية عام ألفين وستة عشر، مشيرا إلى أن منافسه الحالي جو بايدن، كان متورطا بتلك الاعمال.

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