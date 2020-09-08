الحرارة في العراق تتحضر لـ”لسعة أخيرة” في هذا الموعد.. و”العامل المشؤوم” يستعد للمغادرة

2020/09/08 | 15:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ،الثلاثاء، استقرار درجات الحرارة حول المعدل خلال الأسبوع الجاري قبل ان تشهد ارتفاعا بسيطا جدا يوم الجمعة، مرجحة زوال المنخفض الحراري الموسمي الهندي الذي بدأ في آيار الماضي.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “درجات الحرارة التي ارتفعت في البلاد منذ بداية الشهر الجاري، ستنخفض لتعاود معدلاتها الطبيعية في الأسبوع الحالي”.

وأضاف، أن “سبب الارتفاع في درجات الحرارة يعود إلى المنخفض الموسمي الحراري الهندي الذي بدأ شهر آيار من العام الحالي، وسيتلاشى هذا المنخفض تقريباً نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر تشرين الأول المقبل”.

وتابع، “من المتوقع أن تشهد البلاد استقرارا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري مع ارتفاع بسيط جداً يوم الجمعة المقبل”.

واضاف، أن “الهيئة لم تؤشر وجود موجة حر قادمة إلى البلاد على غرار ما حصل الشهر الماضي”، لافتاً إلى أن “درجات الحرارة في البلاد تشهد استقراراً مع ارتفاع طفيف من درجة إلى درجتين في المنطقتين الوسطى والجنوبية يوم الجمعة ويستمر حتى الاثنين المقبل ثم تعاود معدلاتها الطبيعية”.

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