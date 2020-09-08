بالصور .. اندلاع حريق في بناية سكنية والدفاع المدني تنقذ العوائل في الكرادة

2020/09/08 | 15:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان من التدخل والسيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الكرادة شارع ابو نؤاس .

وقالت المديرية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” اندلع حادث حريق داخل مولدة كهربائية في سرداب البناية مما اشعل الحريق الذي امتدت السنة النيران الى الطوابق السكنية العليا فحاصرت العوائل داخل شققهم الذين لم يتمكنوا من الخروج وخنقتهم بادخنتها الكثيفة المنبعثة .

وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني الى موقع الحريق وباشرت بعمليات مكافحة النيران واخراج العوائل وبدأت بالاطفال والنساء ثم الرجال باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة وتمكنت من اخراج جميع العوائل بسلام والسيطرة على النيران بوقت قياسي مع تحجيم الخسائر المادية .

وقد عثرت فرق الدفاع المدني على جثة صاحب المولدة الذي فارق الحياة بسبب الحريق وقد باشرت فرق الدفاع المدني بانتشال الجثة وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة .

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