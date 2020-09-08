صورة.. أحدث ظهور لنادين نجيم بعد إصابتها فى انفجار بيروت

2020/09/08 | 15:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستغرام ، أحدث صورة لها بعد خضوعها لعملية جراحية نتيجة لإصابتها في انفجار مرفأ بيروت الشهير.وظهرت نادين ، برفقة أبنائها ، وعلى وجهها بعض الكدمات وعلقت على الصورة ، قائلة : صباح الخير … طمنوني عنكم ؟ أتمنى […]

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