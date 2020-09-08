ارتفاع اعداد الاصابات بــ كورونا في كربلاء الى قرابة الـ 17 الف حالة 

2020/09/08 | 15:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

ارتفعت اعداد الاصابات بفيروس كورونا في كربلاء، الثلاثاء، الى قرابة الـ17 الف اصابة منذ بداية الازمة ولغاية الان.

وقال رئيس قسم تكنولوجيا دعم القرار في المحافظة، احمد مأمور لـ /المعلومة/ إن “عدد الاصابات بفيروس كورونا في كربلاء بلغ 16,709 اصابة، 10,649 اصابة بين الذكور، و6060 اصابة بين الاناث، فيما بلغت حالات الشفاء 14,120 حالة، 8943 حالة شفاء للذكور، و5177 حالة للاناث”.

واضاف مأمور ان “حالات الوفيات بلغت 365 حالة، 230 حالة وفاة للذكور، و135 حالة وفاة بين الاناث”.

واشار الى ان “عدد الاصابات بالفيروس بين الكوادر الطبية ارتفعت الى 2261 اصابة نسبة كبيرة منها تماثلت للشفاء”.



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