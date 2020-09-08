مقتل شخصين داخل سيارتهما بنيران مسلحين في منطقة القبلة

2020/09/08 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شخصان بهجوم مسلح في منطقة القبلة بمحافظة البصرة، وفقا لإفادة مصدر أمني.

وقال المصدر إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم على شخصين داخل سيارتهما في منطقة القبلة أمام أحد المواكب الحسينية قبل أن يتمكن منفذو الجريمة من الفرار.

فيما لم تعرف دوافع العملية وما إذا كان المجني عليهما ناشطين أو مواطنين عاديين.

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