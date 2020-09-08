إصابة عنصري أمن بعدما فجر انتحاري نفسه أثناء محاصرته في ناحية الرشاد

2020/09/08 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب منتسبان أمنيان بعد أن فجر انتحاري نفسه أثناء محاصرته في ناحية الرشاد، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.

وفي التفاصيل، قالت الخلية إن القوات الأمنية حاصرت انتحاريا، مما دفعه إلى تفجير نفسه في وادي ابو شحة بناحية الرشاد في محافظة كركوك، مضيفة أن الحادث أدى إلى إصابة منتسبين إثنين من الشرطة الاتحادية.

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